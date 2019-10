Blitz nella movida messinese: scattano sequestri e sanzioni

La movida messinese ancora nel mirino della Polizia municipale. La scorsa notte gli agenti insieme all'assessore Musolino e coordinandosi con il sindaco De Luca, hanno setacciato i locali del divertimento notturno, svolgendo anche servizio di decoro urbano e di contrasto all’abusivismo.

Dieci i banchi abusivi sequestrati nel corso della prima serata a piazza Duomo. A Cristo Re invece è stato fermato un gruppo di giovani che, in occasione di un compleanno, avevano intenzione di sparare fuochi d'artificio. Tutto il materiale è stato sequestrato e le persone coinvolte segnalate.

Si è quindi proceduto al controllo di alcuni locali: un bar a Provinciale adibito a discoteca senza averne licenza; una discoteca in via Croce Rossa dove veniva venduto alcol ai minorenni e mancavano i requisiti di sicurezza come estintori e indicazioni per uscite non illuminate. In quest'ultimo caso oltre alle sanzioni amministrative è prevista anche la segnalazione in Questura.

Ma sempre in via Croce Rossa è stato controllato un altro locale dove è stata accertata l'inottemperanza di alcune delle prescrizioni autorità di P.S. e per cui sono scattate contravvenzioni e segnalazioni in Questura.

