La generosità della dolce Federica: donato il premio alla ricerca

La dolce Ferderica Calà di Rocca di Capri Leone affetta da SMARD1 ha donato alla ricerca il premio in denaro vinto per il concorso "La Farmacia in uno scatto", organizzato dalla Fondazione Crimi. “Uno sguardo pieno d’amore catturato in uno scatto fotografico può esprimere più di mille parole”, ha detto la mamma Laura Portale.

Il primo premio del “Concorso fotografico nazionale” ammonta a 1500 € ed è stato il fotografo Sebastiano Bellomo a donarlo alla dolce Federica. La bimba ha ancora una volta dimostrato la sua grande generosità e, tramite l’associazione “Family’s Smard La Dolce Federica Onlus" ha donato l'intera cifra al "Centro Dino Ferrari" per finanziare la ricerca di una cura per aiutare Federica e tanti gli altri bambini affetti da SMARD1.

“Ringraziamo lo zio Sebastiano - dichiara mamma Laura - per aver partecipato a questo concorso, per aver fatto conoscere la storia di Federica e della sua malattia,cla Fondazione Crimi, il suo presidente Rocco Crimi che ha sposato la nostra causa ed il mondo della Farmacia. Tutta la comunità dei farmacisti, sotto le insegne di Federfarma, Fofi e Sunifar si è impegnata a supportare le ricerche contro questa rarissima patologia”.

