A Motta d'Affermo una giornata dedicato al cammino

Una "Giornata del camminare" a Motta D'Affermo, in provincia di Messina, nel cuore dei Nebrodi. Un'iniziativa che ha coinvolto i ragazzi delle scuole e i loro parenti, per un'iniziativa che ha portato una ventata di allegria in uno delle perle più nascoste della Sicilia. Partenza dalla scuola con tutti i ragazzi, dalla scuola materna alle medie, con maestre, mamme e nonni, che hanno partecipato entusiasti a loro volta.

Erano presenti il sindaco Sebastiano Adamo, gli assessori e consiglieri comunali, il parroco del paese Padre Francesco Vaccaro e e professore Pippo Dolcemaschio (promotore di questa iniziativa).

Sono state attraversato le vie principali del Paese, attraverso altri scorci magari meno conosciuti, e poi una visita alle chiese, San Rocco e matrice con cenni storici dell'architetto Angelo Pettineo.

La conclusione dell'evento è stato all'Onda Mediterranea, facente parte della Fiumara d'arte di Antonio Presti, con un banchetto e l'intervento del sindaco Adamo con i ringraziamenti del professor Dolcemaschio. "E' certamente importante partecipare ed organizzare queste giornate, educando i ragazzi a muoversi, alla natura, all'ecologia - ha detto il sindaco Adamo -. Ribadiamo come amministrazione pieno sostegno a queste iniziative, che certamente saranno ripetute nel tempo".

