Incidente sul lavoro a Messina, oggi i funerali dell'operaio precipitato dalla scala

Rabbia e dolore ai funerali del 56enne Giovanni Caponata, il messinese morto per un incidente avvenuto in un'aula della scuola Galatti mentre era impegnato in un cantiere di servizi.

Ai funerali, celebrati da don Sergio Siracusano nella chiesa Sacra Famiglia del villaggio Cep, hanno partecipato i compagni di lavoro di Caponata e, tra gli altri, anche il sindaco Cateno De Luca e l'assessore Calafiore.

L'uomo è deceduto dopo nove giorni di agonia nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina, dove era stato ricoverato dopo essere precipitato da una scala mentre tinteggiava la parete di un’aula dell’Istituto comprensivo Cannizzaro-Galatti. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della procura di Messina, che iscritto nel registro degli indagati tre tecnici del Comune.

