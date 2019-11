Lo scandalo della suora incinta: era appena tornata dall'Africa, non partorirà in Sicilia

Scandalo sui Nebrodi. La notizia della suora rimasta incinta ha provocato stupore tra i cittadini. La diocesi di Patti fa sapere di non essere a conoscenza dell'episodio, ma secondo alcune indiscrezioni, la religiosa sarebbe stata allontanata e adesso si troverebbe a Roma, lontano da occhi indiscreti.

Di recente, secondo quanto si dice, era ritornata dall'Africa, suo paese d'origine, pertanto è presumibile che il concepimento possa essere avvenuto lì.

La suora ha scoperto di essere incinta una volta recatasi in ospedale per forti dolori addominali. Trasportata nell'ospedale di Sant'Agata Militello per essere visitata e una volta sottoposta a tutte le analisi e cure del caso i medici, con grande stupore, hanno scoperto un chiaro stato di gravidanza. Una volta dimessa dall’ospedale, è stata trasferita in altra sede dal suo ordine di appartenenza.

