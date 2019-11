Santa Teresa di Riva, nuovi scooter per la municipale

Si rinnova il parco macchine della polizia municipale di Santa Teresa di Riva, centro jonico messinese. Tre nuovi scooter 150, più potenti e tecnologicamente avanzati, sono stati consegnati dal sindaco Danilo Lo Giudice agli agenti santateresini per il controllo del territorio.

L'acquisto dei mezzi per un costo di 16 mila 213 euro, è stato finanziato con una parte degli incassi derivanti dall'attività di controllo e repressione svolta dalla polizia municipale.

"Un acquisto necessario - ha detto il sindaco al momento della consegna - dopo sette anni e una media di settantamila chilometri ciascuno, abbiamo dovuto mandare in pensione due delle tre moto precedenti. Ringrazio l'ispettore capo, Domenico Centorrino che ha seguito l'iter del procedimento e tutti gli operatori della polizia municipale. Da oggi a bordo dei nuovi scooter, potranno muoversi più agevolmente a servizio della comunità anche in condizioni metereologiche avverse o in altre situazioni particolarmente critiche".

