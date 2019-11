Messina, droga ordinata tramite WhatsApp: arrestato un pusher

Un pusher di 20 anni, Alessio Chiara veniva contattato dai clienti con un sistema di messaggi in codice su WhatsApp, stabilendo già in chat di quanta droga aveva bisogno e il relativo prezzo. I poliziotti lo hanno sorpreso sabato pomeriggio, vicino piazza Lo Sardo, meglio nota come Piazza del Popolo: stava spacciando marijuana a due minori, circa 5 grammi.

A notare la consegna della droga una pattuglia moto-montata delle Volanti che è subito intervenuta nonostante il tentativo, da parte di Chiara, di nascondere la sostanza stupefacente nelle tasche dei pantaloni e di addurre giustificazioni poco credibili.

Il ventenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

