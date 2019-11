Centro di un'associazione trasformato illegalmente in sala gioco, sanzioni a Messina

Una sala gioco abusiva è stata scoperta a Messina dai poliziotti della Squadra di Polizia Amministrativa. Violazioni amministrative sono scattate nei confronti di un’associazione privata.

Dagli accertamenti è emerso che quella che apparentemente era un'associazione, rappresentava in realtà una sala gioco. Dalla documentazione esibita dallo pseudo presidente è risultato che le persone presenti nel locale erano iscritte nel registro soci ma non possedevano le tessere di iscrizione.

È stato, inoltre, esibito un registro dei verbali del consiglio di amministrazione vuoto.

In un altro esercizio pubblico, autorizzato all’istallazione di apparecchi da gioco elettronici con vincita in denaro, è stato accertato il loro utilizzo in orari non consentiti.

L’ammontare delle sanzioni è stato pari a 3.600 euro.

© Riproduzione riservata