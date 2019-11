Esplosione a Barcellona, la Cisl: "Serve più sicurezza sul lavoro"

"Siamo sgomenti per i morti di Barcellona Pozzo di Gotto, gli ennesimi in un luogo di lavoro. Servono più sicurezza. Sempre. E più controlli e più prevenzione, più formazione e informazione. Bisogna far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro". Così la Cisl su Twitter, sull'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici, nel Messinese.

«A Pozzo di Gotto in Sicilia ancora morte e dolore in un luogo di lavoro. 800 vittime dall’inizio dell’anno. Una strage continua. Cordoglio della Cisl e vicinanza alle famiglie. La tutela della vita e la prevenzione degli incidenti dovrebbero venire prima di ogni logica di profitto». Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan.

© Riproduzione riservata