Esplosione Barcellona, il sindaco: "Siamo sconvolti, tragedia enorme"

«Siamo rammaricati, è una tragedia enorme per la nostra comunità, sono persone che conoscevo e grandi lavoratori». Lo dice il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Roberto Materia commentando l'esplosione in una fabbrica di fuochi nella città del Logano che ha causato vittime e dispersi. «La famiglia Costa - prosegue - diverse volte ha partecipato alla vita cittadina organizzando feste con fuochi d’artificio per il Comune o per le parrocchie. La loro era una fabbrica molto conosciuta in città. Gli inquirenti stanno indagando, e forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno cercando di capire bene chi sono e quante sono le vittime, ancora ci sono notizie molto frammentarie».

«Si è verificata una tragedia, siamo addolorati. Novembre per Barcellona Pozzo di Gotto si conferma un mese triste, otto anni fa siamo stati colpiti dall’alluvione che aveva provocato molti danni mentre oggi ci sono morti e feriti». A dirlo Filippo Sottile, vice sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto.

