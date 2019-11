Fumo nero alla stazione di Milazzo, 5 auto distrutte in un incendio

Paura alla stazione di Milazzo. Poco dopo le 11 sono andate in fiamme alcune auto parcheggiate. Il fuoco, per cause ancora da accertare, si è sprigionato dal vano motore di una a Volkswagen nera, in sosta nel piazzale esterno.

In pochi istanti le fiamme si sono propagate anche ad altri quattro mezzi parcheggiati in prossimità generando una coltre di fumo nero visibile da tutto il comprensorio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Patti e una pattuglia dei carabinieri. Il bilancio è di cinque auto distrutte e due danneggiate, tutte appartenenti a pendolari che quotidianamente si recano a Messina.

Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell'esplosione.

© Riproduzione riservata