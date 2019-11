Maltempo a Messina, disagi per allagamenti e mancanza di elettricità

Black out elettrici, strade allagate, torrenti in piena e diverse abitazioni isolate. Questo il bilancio dell'ondata di maltempo che dalla notte scorsa ha investito anche il capoluogo messinese. L'allagamento di viale della Libertà, trasformato in un fiume in piena, ha lasciato senza elettricità la zona per problemi alla cabina elettrica raggiunta dall'acqua. Alcune abitazioni sono rimaste isolate rendendo necessario l'intervento dei mezzi della protezione civile.

Sulla grave situazione è intervenuto il sindaco di Messina Cateno De Luca: "Abbiamo scoperto che la linea tranviaria per una buona metà non è stata mai collaudata. Con la sua realizzazione è stata tagliata la rete dei sottoservizi utile allo scolo delle acque bianche ed in qualche caso anche di quelle nere. Per risolvere il problema servono cinque milioni che abbiamo individuato nel patto per il sud, mentre per la riqualificazione e adeguamento di tutta la linea ferrata, di milioni ne occorrono almeno venticinque. Dopo mesi di lavoro siamo pronti per il progetto e il successivo avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2021 con fine prevista a dicembre 2024".

