Droga a Messina, colpo al gruppo Mangano: 10 condannati, i nomi

Dieci condanne e una assoluzione per il traffico di droga messo in piedi da un gruppo che si riforniva in Calabria, Abruzzo ed Emilia Romagna scoperto con l’operazione «Sfizio» dalla guardia di finanza a Messina. Il gup Tiziana Leanza ha disposto condanne, per un totale di quasi 107 anni reclusione, che vanno dai 20 fino ai 4 di reclusione nel processo che si è svolto con il rito abbreviato.

La condanna più alta, 20 anni ciascuno per Antonino Mangano e per Francesco Mangano e Mario Alessandro Mangano. Sono stati inoltre condannati Giuseppe Aguì 5 anni, Mino Berlingeri 8 anni, Carlo Cafarella 4 anni e 6 mesi, Bektash Kalaj 5 anni e 4 mesi, Carmelo Mangano 9 anni e 4 mesi, Giovanni Ragusa 10 anni e 8 mesi e Hekuran Vangjelaj 4 anni. Unico assolto Mario Delle Rocche con la formula per non aver commesso il fatto. Accolte in linea generale le richieste del pubblico ministero Francesco Massara.

Le accuse contestate a vario titolo sono di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacente e diversi episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione scaturisce dai controlli su una famiglia messinese di Contesse ed è stata battezzata «Sfizio», dal nome della rosticceria del centro gestita dai fratelli Mario Alessandro Mangano e Francesco Mangano.

A gennaio 2018 sono cominciati gli appostamenti e accertamenti dei finanzieri che hanno permesso di risalire ad un gruppo dedito allo spaccio di droga. Le intercettazioni telefoniche hanno permesso anche il sequestro dello stupefacente. Inoltre i finanzieri sono riusciti a scoprire viaggi per rifornirsi della sostanza stupefacente. La droga arrivava attraverso alcuni corrieri per poi essere spacciata sulla piazza messinese.

