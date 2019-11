Sant’Angelo di Brolo: festa per i 100 anni della signora Aurelia

Ha festeggiato 100 anni nella residenza sanitaria assistita di contrada Pantano Alto di Sant’Angelo di Brolo, nella quale l’arzilla nonnina Aurelia è ospite della struttura sanitaria assistenziale di proprietà dell’Asp di Messina diretta dal professore Ferdinando D’Amico, coordinatore della rete assistenziale geriatrica territoriale.Un compleanno speciale ed emozionante per la signora Merenda che a Sant’Angelo di Brolo ha gestito con il marito una bottega.

La centenaria ha festeggiato l'ambizioso traguardo con il figlio . Presenti inoltre il sindaco di Sant'Angelo di Brolo , Franco Cortolillo, il dirigente medico della struttura, Cristian Ferro, la dottoressa Sara Adamo ed il personale della residenza sanitaria assistita. Per l'occasione la nonnina ha spento le candeline adagiare sua una grande torta a forma di numero 100. Il primo cittadino le ha donato una targa ricordo da parte del comune.

Il centro medico di Sant'Angelo di Brolo – in festa per questo evento con la comunità santangiolese – fornisce servizi sanitari di riabilitazione; è di proprietà dell'Asp e ha al suo interno venti posti letto. E' operativo nel centro montano dal 2016 con la gestione della società messinese.

