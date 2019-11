Uccide un cane con un rastrello: 64enne arrestato a Lipari

In presenza di testimoni, un sessantaquattrenne, M.A., di Lipari, ha ucciso un cane di piccola taglia dopo averlo colpito ripetutamente con un rastrello.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri, come ha stabilito l’Ufficio di sorveglianza del tribunale di Messina, che ha aggravato la precedente misura cautelare dell’affidamento in prova ai servizi sociali alla quale M.A. era sottoposto per altri reati. L’uomo è stato portato nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. (ANSA).

