Anziano scomparso a Terme Vigliatore, in corso le ricerche

Sono in corso serrate ricerche per il ritrovamento di un settantottenne scomparso da Terme Vigliatore venerdì notte. I carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto ed i vigili del fuoco stanno cercando, dopo la denuncia della famiglia, Antonio Russo, 78 anni, che si sarebbe allontanato di notte dalla casa in cui vive con i familiari, a Marchesana.

I militari insieme ai vigili del fuoco hanno setacciato a più riprese, vaste porzioni di territorio, specie le aree lungo il torrente Patrì e la zona di Terme, più vicina a Portosalvo, frazione del comune di Barcellona.

Sono impegnati i carabinieri di diverse stazioni e anche le pattuglie del nucleo radiomobile, con l’ausilio di un elicottero dell’Arma.

