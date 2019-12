Incidente sul lavoro, in prognosi riservata un 45enne di Sant'Agata di Militello

Incidente sul lavoro, in provincia di Belluno, operaio di Sant'Agata di Militello ferito alla testa da una ruspa, è grave. Ieri mattina, l’uomo di 45 anni, per cause in corso di accertamento, è stato colpito alla testa, dal braccio meccanico di una ruspa, mentre si trovava a lavoro per la posa della fibra ottica, a Padola di Comelico Superiore, nel Bellunese.

L'impatto violento gli ha procurato un grave trauma cranico ed alcune lesioni al volto, necessario l’ immediato trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Treviso. L'operaio si trova adesso ricoverato in prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi, sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della locale Compagnia. La comunità samntagatese è in apprensione per le sorti dello sfortunato.

