Milazzo, Baia S.Antonio ripulita dai rifiuti di plastica

La pulizia delle spiagge continua anche fuori dalla stagione a Milazzo. Un gruppo di volontari del Muma, nuovo museo del mare, nelle scorse ore sono stati protagonisti di una speciale spedizione invernale condotta nella spiaggia della Baia di Sant'Antonio a Capo Milazzo.

L'intervento finalizzato alla salvaguardia della costa anche nel lungo periodo invernale, si é concluso con la raccolta di tanta plastica che rappresenta il nemico principale del mare da combattere. In particolare sono stati recuperati centinaia di tappi di plastica e altrettanti cotton fioc disseminati sulla battigia e destinati con le mareggiate invernali a svernare nel fondale, inquinandolo e mettendo in pericolo l'ecosistema marino e la catena alimentare. Dopo il successo di questa prima battuta invernale, il Muma in collaborazione con l'Area marina protetta di Capo Peloro, ripeterà l'iniziativa il prossimo ventidue dicembre. "Auspichiamo in una partecipazione numerosa - ha detto Carmelo Isgrò, responsabile del Muma - l'adesione é aperta a tutti i cittadini, compresi gruppi e associazioni".

