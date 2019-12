Incidente sul lavoro, fuori pericolo l'operaio 45enne di Sant'Agata di Militello

È fuori pericolo Giuseppe Galipò, l'operaio 45enne di Sant'Agata di Militello rimasto coinvolto mercoledì scorso, in un grave incidente sul lavoro a Padola di Comelico Superiore, in provincia di Belluno.

L’azienda dove l’uomo lavora da qualche mese stava operando in un cantiere edile dedicato per la posa della fibra ottica.

Giuseppe Galipò era stato colpito in testa dalla benna con cui la squadra di operai stava scavando il tracciato della fibra ottica. Subito soccorso, era stato traferito in terapia intensiva all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso a causa del fortissimo trauma subìto, con sospetta rottura della base del collo.

Oggi i medici sono apparsi più ottimisti sulle sue condizioni e lo hanno dichiarato fuori pericolo, tant’è che nelle prossime ore potrebbe essere traferito dalla terapia intensiva in reparto. Grande gioia per l’intera comunità santagatese in apprensione per le sorti dell’uomo.

© Riproduzione riservata