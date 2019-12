Scoperti giocattoli e materiale elettrico non a norma in un negozio cinese a Messina

Non erano a norma i giocattoli destinati ai bambini per Natale e il materiale elettrico sequestrato oggi, dalla Polizia municipale di Messina, in un negozio gestito da commercianti cinesi.

Circa cinquecento gli articoli sprovvisti del marchio di sicurezza Ce, sottoposti a sequestro dagli agenti della Sezione di polizia commerciale coordinata dal vice commissario, Giovanni Giardina.

L'operazione é scattata nell'ambito dei controlli sulla sicurezza della merce posta in vendita. Accertamenti che la Polizia municipale di concerto con il Comune ha deciso di intensificare durante le prossime festività . Nei confronti del titolare del negozio a conduzione cinese, gli agenti hanno elevato sanzioni per un importo totale di 7.500 euro oltre al sequestro cautelare della merce posta in vendita. Ai consumatori é raccomandato di prestare la massima attenzione durante gli acquisti, controllando che gli articoli siano conformi alle normative di sicurezza europea e contengano le istruzioni in lingua italiana.

