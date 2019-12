Maltempo, a Ginostra riprendono collegamenti con la barca

Dopo tre giorni di isolamento di Ginostra (borgo di Stromboli, nelle Eolie) da oggi riprendono i collegamenti ma con l’utilizzo della barca utilizzata dagli ormeggiatori che in rada preleva passeggeri e generi di prima necessità.

Riccardo Lo Schiavo a nome dei 30 abitanti ha richiesto urgentemente «la sistemazione del respingente per l’attracco degli aliscafi che non esiste più, dell’impianto di illuminazione fuori uso e quindi non potrà attraccare neppure la

nave per Napoli». E ha ricordato che l’utilizzo della barca "significa un ritorno a venti anni addietro ma soprattutto dover subire la continua schiavitù dell’isolamento».

