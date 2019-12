Anziane truffate a Lamezia, arrestati due siciliani

La Polizia di Stato ha identifica gli autori di due truffe ai danni di due anziane donne. I fatti sono accaduti a Lamezia Terme nello scorso mese di luglio e subito dopo le denunce delle vittime sono state avviate le indagini da parte del locale Commissariato. Senza tralasciare alcun particolare ed avvalendosi anche delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, il personale della polizia scientifica del Commissariato ha ricostruito la dinamica e svelato l’identità degli autori delle truffe.

Si tratta di G.F., 39 anni, e V.V., 64, entrambi di Messina, che in concorso e con identica metodologia, hanno sottratto alle vittime, in due distinti momenti, una cospicua somma di denaro. Nel primo caso, il 2 luglio, i due malviventi hanno preso di mira una donna di 80 anni che era alla fermata dell’autobus. Uno dei due, il più giovane, si è avvicinato facendole credere di non conoscere la strada per recarsi all’ospedale di Lamezia Terme, dove doveva portare delle medicine per il proprio padre ammalato. Sostenendo di essere figlio unico di una facoltosa famiglia e di essere in possesso di 124.000 che voleva dare in beneficenza all’Ospedale, ha convinto l’anziana a salire su un’automobile, con a bordo il complice V.V., per indicargli il percorso da fare.

