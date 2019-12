Sant'Agata di Militello, poliziotto escluso dal concorso: prova da ricorreggere

Escluso dalla prova orale del concorso interno per vice ispettore della polizia di Stato ma il Tar di Roma ordina la ricorrezione dell'elaborato. Si riaccende la speranza per un agente in servizio a Sant'Agata Militello dopo la sentenza dello scorso venerdì. È stato disposto infatti che l'elaborato scritto del candidato in questione venga riesaminato.

Secondo il Tar «la difesa del ricorrente, ha assolto l'onere della prova della dedotta illogicità e macroscopica irragionevolezza della valutazione espressa all'elaborato del ricorrente».

L'articolo completo di Francesca Alascia nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

