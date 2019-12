Messina, l'arcivescovo Accolla: "Impegno di tutti per il problema delle baracche"

«Per risolvere il problema della baracche a Messina tutta la comunità si deve fare carico della questione, penso che l’impegno ora deve essere di tutti e ci deve essere una coscienza civile maggiore».

Così l’arcivescovo di Messina, Giovanni Accolla, durante il consueto messaggio di Natale alla stampa. «Oggi - prosegue Accolla - chiedo anche più attenzione per la popolazione delle isole Eolie flagellate dal maltempo. Molto spesso la politica ragiona solo con parametri economici e nel periodo invernale le isole sono ancora più isolate, ma non possono diminuire anche i servizi sanitari e scolastici.

L'emarginazione crea dissesto nella vita pubblica e focolai di disagio, emarginazione e degenerazione». «Sull'immigrazione - prosegue Accolla - abbiamo ancora delle ricadute del quadro normativo fatto nel governo precedente, e cerchiamo ancora di fare economia sulla pelle degli ultimi». «Viviamo - conclude l'arcivescovo - in un mondo dove molto di quanto ci circonda non è più vergine, è inquinato da relazioni che turbano la dignità dell’uomo: menzogne, calunnie, desiderio di dominio, disoccupazione, paure. Ma non tutto per grazia di Dio è così. La società e la chiesa sono ricche di tante virtuosità, di numerosi segni di bontà, di esempi poco appariscenti ma molto autentici,

di tante esperienze di generosità, di solidarietà, di carità».(ANSA).

