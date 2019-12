Impigliata al porto di Messina, salvata una Caretta caretta in difficoltà

Era rimasta impigliata in alcune cime al porto di Messina. Una tartaruga Caretta caretta di 70 centimetri è stata salvata dalla Guardia costiera, nel primo pomeriggio di ieri interno alle 14, dopo una segnalazione. L'animale si trovava bloccato nei pressi della banchina Marconi.

Immediato l'intervento della Motovedetta CP 734 che si è recata in zona e dopo aver individuato la tartaruga, l'ha recuperata e trasportata sulla banchina antistante la Capitaneria di porto dove ha ricevuto le prime cure. L'esemplare è stato dunque affidato al Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, dove riceverà le cure necessarie per il ritorno in mare.

