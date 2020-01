Anziana muore nell'incendio della casa a Messina: una sigaretta la causa del rogo

Sarebbe stata una sigaretta, e non la stufa così come era stato comunicato in un primo momento, la causa dell'incendio in una casa che ha provocato la morte di Anna Alibrandi, di 70 anni.

Ieri, i vigili del fuoco e la polizia sono intervenuti in via Boner e dopo diversi accertamenti, che sono durati fino a notte inoltrata, si sarebbe giunti alla conclusione che la 70enne, intorno alle 21, si trovava in camera da letto e avrebbe acceso la sigaretta che, accidentalmente, sarebbe caduta sulla coperta innescando così un incendio che non ha lasciato scampo alla Alibrandi.

Illeso, invece, il suo cagnolino.

