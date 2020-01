Spaccio di droga a Sant’Agata Militello, arrestato un 28enne

L’attività investigativa condotta dai carabinieri della Compagnia di Sant’Agata Militello, al comando del maggiore Marco Prosperi, a seguito del blitz dello scorso novembre quando fu scoperta una vera e propria piazza di spaccio dello stupefacente nel territorio di Sant’Agata Militello, in località Calarco, ha portato ad un arresto.

Si tratta di Salvatore Petrisi, 28 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella precedente operazione era stato arrestato il fratello minore Valentino Petrisi, 20 anni, nei confronti del quale il Gip, all’esito dell’udienza di convalida, concesse i domiciliari. Ai tempi, per Salvatore Petrisi, in quel momento ristretto ai domiciliari per altro reato, scattò soltanto la denuncia a piede libero. Entrambi i fratelli sono difesi dall’avvocato Giuseppe Mancuso.

L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal Gip Andrea La Spada, su richiesta del pm pattese Giorgia Orlando, è stata eseguita dai carabinieri che hanno condotto l’arrestato nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

