Una romena di 33 anni è stata arrestata dai carabinieri a Messina per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In casa gli agenti hanno trovato 11 grammi di crack, quattro grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.375 euro in contanti. La donna è stata posta agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

© Riproduzione riservata