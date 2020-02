Intimoriva e minacciava l'ex con le sue conoscenze mafiose: un arresto a Tortorici

Un uomo di Tortorici è stato arrestato per estorsione e stalking pluriaggravati ai danni di una ex. Il provvedimento cautelare, emesso dal giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura della Repubblica.

La donna è stata puntualmente minacciata, ha subito danneggiamenti, pedinamenti, aggressioni verbali e talvolta fisiche. L’uomo che non accettava la fine della storia e il fatto che la donna potesse avere un altro uomo, a fini intimidatori e ritorsivi, utilizzava le proprie conoscenze nell’ambito della criminalità organizzata e mafiosa di Barcellona, tanto da far percepire alla donna di essere in serio e costante pericolo di vita.

La donna è stata costretta a non recarsi più sul posto di lavoro, nel barcellonese, in quanto, come le faceva credere l'uomo, senza la sua "protezione" non avrebbe più potuto lavorare e le consigliava di lasciare immediatamente il posto di lavoro ad altri del luogo, indicati dagli "amici" di Barcellona. Le indagini hanno poi accertato la stretta vicinanza dell'arrestato a noti boss mafiosi, tortoriciani e barcellonesi.

L'uomo ha anche minacciato di morte la vittima facendogli recapitare un cordino annodato a mo’ di cappio, esasperandola a tal punto da superare le paure e denunciare l'uomo, facendo partire subito le indagini.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

