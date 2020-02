Brolo, trovata in spiaggia barca con scritta araba: legame con i sub morti?

Si infittisce il giallo dei ritrovamenti dei sub morti sulle coste siciliane e della droga sulle spiagge. Ieri pomeriggio, a Brolo, è stato ritrovato un piccolo scafo in legno di colore azzurro con l'iscrizione in vernice nera di una matricola con quattro numeri ed alcuni caratteri arabi. La barca è stata notata capovolta sulla battigia brolese e quindi trasportata a riva.

Sul posto sono subito giunti i carabinieri della locale stazione e gli uomini dell'Ufficio circondariale marittimo di Sant'Agata Militello, con il personale del Locamare di Capo d'Orlando, che hanno provveduto al recupero del natante per le verifiche del caso.

La nave è stata sequestrata ed è stata informata dei fatti la Procura della Repubblica di Patti, coordinata da Angelo Cavallo. Le indagini sono in corso per capire se la barca ritrovata a Brolo possa essere legata ai ritrovamenti dei sub morti e della droga.

© Riproduzione riservata