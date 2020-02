Rifiuti a Messina, 200 sanzioni dall'inizio dell'anno

Centocinquantatre sanzioni da 450 euro per errato conferimento e 38 sanzioni da 600 per abbandono di rifiuti. È il bilancio dei primi 40 giorni dell'anno da parte della polizia municipale a Messina.

Negli ultimi giorni le sanzioni da 600 euro sono state elevate a cittadini che lasciavano i sacchetti della spazzatura per strada, di notte, pur avendo i cassonetti a pochi metri. C'è chi ha lasciato rifiuti ingombranti e altro materiale che, invece, sarebbe dovuto essere trasportato nelle isole ecologiche.

Sono stati finalmente sanzionati un cittadino che lasciava rifiuti in via Reggio Calabria, in Via Borelli e anche in via Tommaso Cannizzaro, malgrado la discarica abusiva fosse stata bonificata poche ore prima dalla Messina Servizi.

