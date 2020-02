Volo di 5 metri dentro un tombino a Messina, un uomo ferito

Incidente nel primo pomeriggio di ieri, in pieno centro a Messina. Un uomo di 57 anni è rimasto ferito per il cedimento di un tombino in via dei Mille, a Messina, precipitando per cinque metri. I passanti hanno chiamato i vigili del fuoco che l’hanno tirato fuori. L’uomo ha varie contusioni e una probabile frattura alla caviglia, al bacino e a due vertebre.

Immediato il trasporto in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico da parte del personale del 118 intervenuto.

