Rocambolesco incidente ieri sera, intorno alle 22,50 a Messina. In viale Boccetta, dopo uno scontro tra due auto, una si è ribaltata.

Il conducente di quest'ultima è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato all’ospedale dal personale 118 per accertamenti. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e la polizia municipale che ha effettuato i rilievo del caso.

