Mareggiate di dicembre alle Eolie, dichiarato lo stato di emergenza

Mareggiate e danni alle Eolie. Ma adesso arriva dal consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di emergenza. La delibera riguarda i comuni di Lipari e Santa Maria Salina.

La delibera, su proposta del presidente del consiglio Giuseppe Conte, come si legge nella nota a conclusione del Cdm, arriva in seguito alle "forti mareggiate che si sono verificate nel mese di dicembre 2019, con uno stanziamento di 2.100.000 euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali".

Dichiarato lo stato di emergenza anche per gli "eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, con uno stanziamento di 9.000.000 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali".

