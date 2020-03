Coronavirus, a Sant'Agata Militello prelevato da casa dove era in isolamento per fare il tampone

Un uomo di circa 50 anni è stato prelevato questa mattina dalla propria abitazione, dove si trovava in isolamento, da un’ambulanza del 118 per essere trasferito all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’uomo, un militare in servizio a Roma, era da giorni in isolamento disposto dal Comune in quanto alcuni suoi commilitoni erano risultati positivi al COVID 19.

Rientrato a Sant’Agata Militello è stato disposto per lui l’isolamento volontario anche perché presentava sintomi influenzali.

