Coronavirus, rimangono 6 i casi nel Messinese: negativo il tampone su un bambino

Contrariamente a quanto comunicato in precedenza dall'Asp, rimangono 6 le persone risultate positive al Covid 19 a Messina e provincia. Oggi il figlio della 27enne ricoverata al Papardo a Messina perché contagiata da Coronavirus è risultato negativo dopo un tampone.

Nei giorni scorsi sono stati registrati altri tre casi a Messina. Si tratta di un ex medico in pensione di circa 80 anni che, dopo essere risultato positivo al tampone, si trova in quarantena nella sua abitazione.

Nella stessa giornata di sabato è stato confermato anche il caso di un ex professore 80enne, entrato in contatto con il primo, che si è recato autonomamente al Policlinico di Messina e poi trasferito all'ospedale di Catania. L'indomani, nella giornata di domenica, anche la moglie è risultata positiva al test del tampone.

I primi due casi positivi nel Messinese sono stati però un vigile del fuoco e la moglie di Sant'Agata di Militello. Il primo si trova ricoverato a Barcellona Pozzo di Gotto; la seconda in quarantena nella sua abitazione.

© Riproduzione riservata