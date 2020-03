Coronavirus, la stretta di De Luca: "Stop agli spostamenti, negozi chiusi"

Stop a tutti gli spostamenti e negozi chiusi tra due giorni a Messina. A dirlo in diretta Facebook il sindaco di Messina Cateno De Luca, spiegando la sua nuova ordinanza per il coronavirus. «Tra 48 ore da oggi i negozi dovranno restare chiusi tranne supermercati, farmacie e chi vende beni di prima necessità, anche perchè il vero apice dei contagi da coronavirus avverrà tra qualche settimana e non abbiamo posti a sufficienza nelle terapie intensive di Messina e provincia. Chiusi tutti gli uffici comunali. La circolazione delle persone è vietata tranne che per motivi di salute e di lavoro comprovata da un autodichiarazione».

«Sono la massima autorità locale in tema di sanità, e voglio vedere chi ora crede che stia facendo qualcosa contro legge. Io voglio solo tutelare la mia comunità. Non sto contrastando l'azione di governo, ma amplificando i loro provvedimenti anche perche quello adottato dal governo non può andare bene per tutti».

«A Messina e in Sicilia - prosegue De Luca - ci sono poche aree attrezzate per la terapia intensiva. Da noi si è innalzato il livello di pericolo quando sono arrivate tante persone dal Nord che noi abbiamo accolto bene, ma ora basterebbe solo il 20 percento di quello che è accaduto in Lombardia come diffusione del virus e sarebbe una tragedia. Non voglio nessuno sulla mia coscienza e ho diritto di poter mettere in campo le misure necessarie».

© Riproduzione riservata