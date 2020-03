Coronavirus, un posto in terapia intensiva anche a Lipari

"All'ospedale di Lipari finalmente vi è un posto letto di terapia intensiva". Lo ha annunciato il direttore sanitario Enzo Compagno. Il direttore generale dell'Asp 5 ha anche comunicato l'arrivo di due medici. "Abbiamo ottenuto il posto di terapia intensiva - spiega il direttore sanitario - in sinergia con la direzione generale dell'Asp di Messina. Abbiamo trasformato la sala di endoscopia con un posto letto di terapia sub intensiva per il mantenimento di un paziente intubato per brevi periodi nelle more di un eventuale trasferimento presso un centro di rianimazione".

"E' un momento difficile - dice il dottore Compagno - ci aspettiamo che tutti facciano la propria parte. Non è il momento di fare richieste, è il momento del sacrificio da parte della popolazione e degli operatori sanitari. Invitiamo tutti a rispettare le indicazioni del governo, sopratutto a rimanere in casa, e viverle come qualcosa di sentito per il bene della collettività e non come un atto imposto. Soltanto cosi potremo uscire dal tunnel dove in questo momento si trova la nazione". L'ospedale di Lipari è stato attrezzato per poter far fronte ad eventuali casi di sospetta positività al virus "pur sperando di non doverle mettere in atto - sottolinea il direttore sanitario - e che bastino le azioni di contenimento messe in campo dal governo a proteggere la popolazione eoliana dalle infezioni di covid 19".

