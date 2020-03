Sorpreso di notte ad aggirarsi tra le auto in sosta con attrezzi da scasso, in una traversa del viale Regina Margherita a Messina. La polizia ha arrestato un 20enne nato in Sri Lanka, con precedenti di polizia.

L'uomo teneva con sé una torcia e un coltellino multiuso. È stato denunciato per possesso ingiustificato di arnesi o grimaldelli e per inosservanza del D.P.C.M. del 9 marzo scorso.

