Messina, positivi al coronavirus 20 anziani di una casa di riposo

Salgono a 20 i casi positivi al coronavirus nella casa di riposo "Come d’incanto" di Messina. Sono stati 24 i tamponi eseguiti. A confermarlo il Policlinico di Messina, dove sono ricoverati alcuni dei pazienti risultati positivi. Ancora in isolamento da giovedì, in attesa dell’esito del tampone, numerose persone tra i 71 anziani ospiti della Casa di riposo e tra i 16 operatori.

C'è inoltre molta attenzione su un altro caso che riguarda la clinica Cristo Re, dove un paziente è risultato positivo ed è stato trasferito al Policlinico.

Per il sindaco di Messina, Cateno De Luca, «è una vergogna che ancora non ci siano i risultati degli altri tamponi e che non siano stati fatti ancora tutti, sia alla Casa di Riposo che all’Istituto Neurolesi».

© Riproduzione riservata