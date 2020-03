Messina: entra in una tabaccheria, spara ad una donna e si suicida

Tragedia questa mattina a Messina. Intorno alle 10,30 un uomo sarebbe entrato all'interno della tabaccheria nel rione Provinciale, in via Consolare Valeria, e, dopo aver urlato, ha estratto una pistola e sparato all'indirizzo di una donna.

L'uomo avrebbe poi rivolto l'arma verso se stesso, suicidandosi e morendo sul colpo. La donna ferita, che sarebbe la titolare di 78 anni, è in gravi condizioni e si ritrova ricoverata al Policlinico di Messina. Nello stesso ospedale ci sarebbe anche la moglie, con cui l'uomo avrebbe avuto litigato prima di uscire di casa.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia scientifica per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo voleva acquistare dei gratta e vinci o comunque effettuare delle giocate ma la legge non lo consente e la titolare non ha potuto esaudire la richiesta.

© Riproduzione riservata