Alcara Li Fusi, mascherine gratis per contrastare l’emergenza Covid- 19

Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus, l'associazione Alcara Tour insieme all'Agricol Service Menta di Orazio Sidoti Abate mettono a disposizione delle mascherine in TNT Geotex 200, fatte di polimeri sintetici e tipicamente utilizzati per i teli che proteggono le piante dal freddo.

Secondo le analisi di laboratorio commissionate dalla Regione Toscana ha una capacità di tenuta che va dal 96% al 100% dell’aerosol con cui si diffonde il Coronavirus, pari alla tenuta del materiale delle normali mascherine chirurgiche. Le mascherine saranno donate in maniera gratuita a chiunque avesse bisogno, vista la difficoltà di reperimento.

Precisiamo che non sono certificate, ma saranno un buon sostituto per la prevenzione. Alcune sono state già confezionate, ma ritenendo di voler soddisfare quante più persone riteniamo fondamentale il supporto delle nostre sarte e di chi ha a disposizione una macchina da cucire, alle quali forniremo tutto il materiale necessario per il confezionamento.

Chiunque volesse contribuire in questa staffetta di solidarietà può contattare i numeri:

Gabriele 379/1761609

Orazio 347/8565891

Mario 320/8907014

La distribuzione delle mascherine nel limite di una per famiglia avverrà su richiesta e per il tramite del gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile Cell. 347/8284625

© Riproduzione riservata