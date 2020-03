Allagamento a Sant'Alessio Siculo: si alza il livello del torrente, chiusa statale 114

Il maltempo sta creando disagi in tutta la Sicilia. Ieri, dopo le 22, la strada statale 114 Orientale Sicula è stata chiusa al traffico in territorio comunale di Sant’Alessio Siculo, per un allagamento che si è registrato al Ponte Agrò.

Sul posto la polizia municipale, la protezione civile e il personale dell'Anas che ha provveduto a deviare il traffico lungo la A18 e a gestire la viabilità. In particolare, per chi procede in direzione Catania, uscita a Roccalumera mentre per chi procede in direzione Messina uscita obbligatoria a Taormina.

Le piogge hanno fatto innalzare il livello dell’alveo del torrente e l'acqua ha superato il livello della struttura invadendo la carreggiata. Il personale di Anas, già dal pomeriggio di ieri monitorava la situazione.

