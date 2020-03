Coronavirus, non idonee le mascherine distribuite dal Comune di Messina

Non idonee le mascherine in tessuto non tessuto distribuite anche dal Comune di Messina. Con una circolare redatta dal ministero della Salute si è notificato infatti che le mascherine in tessuto non tessuto, per essere utilizzate come dispositivi di protezione, devono essere provviste delle seguenti caratteristiche: corrispondere contemporaneamente alle norme UNI EN ISO 14683, UNI EN ISO 10993; essere prodotte da imprese che abbiano un Sistema di qualità.

Da ieri l’amministrazione comunale ha cominciato la distribuzione gratuità delle prime mille mascherine fai da te per la propria comunità - si conta di arrivare ad un totale di 20 mila. «Io indosso una di queste mascherine - replica il sindaco Cateno De Luca - le quali sono state prodotte grazie alla disponibilità dell’Esercito italiano, alla Stoffa omaggiata dall’Azienda Startex tessuti di Calatabiano e grazie alla manodopera di un’azienda messinese che vuole restare anonima. Tutto questo gratuitamente. Perchè? Semplice, in giro non si trovano le mascherine con le certificazioni citate nella circolare. Uno governo serio che non riesce a garantire alla propria popolazione e al proprio sistema sanitario, le mascherine secondo la normativa europea, non diffida un sindaco che si sta impegnando come possibile per ovviare al problema. Piuttosto lo aiuta per il bene della collettività, oppure, essendo in un periodo emergenziale, autorizza alla creazione in loco di dispositivi di sicurezza».

