Asp Messina, convenzione con hotel per ospitare positivi non gravi

L’Asp di Messina comunica in una nota che sta «procedendo ad organizzare tutte le procedure previste per assistere i pazienti contagiati dal Covid-19 nelle varie fasi del percorso clinico-assistenziale». L’Asp comunica inoltre che «nella giornata di martedì è stata firmata una prima convenzione con un Hotel in località Pistunina che metterà a disposizione 113 camere per ospitare sia i soggetti «paucisintomatici» che non necessitano di ricovero, che i soggetti dimessi dai Covid Hospital, che devono essere sottoposti ad un ulteriore periodo di osservazione medica ed epidemiologica.

Le convenzioni con gli hotel servono a liberare posti letto per i malati in fase di acuzie negli ospedali dedicati; con le stesse finalità sono in corso di stipula tra l’Asp di Messina e alcune Case di Cura accreditate ulteriori convenzioni per 87 posti letto per ulteriori reparti «Covid Hospital» e per «Covid Center», suscettibili di ulteriore ampliamento».

