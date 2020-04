I ristoranti McDonald's di Catania e Messina donano 1,2 tonnellate di prodotti freschi

I ristoranti McDonald’s di Catania e Messina, per aiutare chi ha più bisogno a causa dell’emergenza Covid-19 e del blocco delle attività lavorative, donano al Banco Alimentare della Sicilia 1,2 tonnellate di prodotti freschi, da destinare nelle due province a chi si rivolge alle strutture dell’associazione.

L’iniziativa in un più ampio impegno di McDonald’s Italia a livello nazionale e dei suoi licenziatari a livello locale per sostenere il Paese in questo difficile contesto. Tra queste, la donazione, insieme a Fondazione per L’Infanzia Ronald McDonald, di 1 milione di euro per contribuire alla realizzazione del nuovo ospedale dedicato alla cura dei malati di Covid-19. Sul territorio, inoltre, grazie alla rete di franchisee, la donazione di oltre 100 tonnellate di prodotti alimentari freschi e pasti caldi ad associazioni ed enti attivi in diverse città della penisola. «Siamo contentissimi di questa donazione che abbiamo ricevuto da McDonald’s - afferma il presidente del Banco Alimentare della Sicilia Onlus - e ringraziamo il gruppo per la fiducia che ripone in noi e nel lavoro che portiamo avanti tutti i giorni. Da trent'anni recuperiamo generi alimentari, anche dalle catene della grande distribuzione, per aiutare chi ha bisogno e McDonald’s ha compreso perfettamente l’importanza di questo aiuto partecipando attivamente nel supportare la nostra causa. In Sicilia il Banco Alimentare - aggiunge - aiuta oltre 220mila persone che ricevono i nostri pacchi tramite le 700 strutture caritative convenzionate con noi. Oggi siamo ancora più grati perché, con l’emergenza per il coronavirus, le richieste sono aumentate di oltre il 40 per cento».

