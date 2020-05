Messina, fermati a bordo di uno scooter rubato: arrestati due minorenni

Due minorenni messinesi, di 14 e 16 anni, sono stati arrestati stanotte dai poliziotti con l'accusa di aver rubato uno scooter. Per i due, già noti alle forze dell'ordine, è anche scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e, per il sedicenne, anche guida senza patente.

I due sono stati fermati la notte scorsa, intorno alle 3.15, lungo viale Giostra. Alla vista degli agenti infatti il conducente ha invertito il senso di marcia con l'intento di sfuggire al posto di blocco. Ne è scaturito un breve inseguimento che si è conlcuso con la caduta dei due, che sono stati quindi bloccati dai poliziotti.

Lo scooter è risultato rubato e il 16enne alla guida denunciato perchè senza patente. Uno dei due aveva con sè anche un passamontagna, probabilmente utilizzato per il furto.

Dalla ricostruzione dei fatti è stato accertato, anche attraverso la visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza, che i due minorenni avevano poco prima rubato il mezzo, ora restituito al legittimo proprietario.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i due sono stati arrestati e condotti presso il carcere minorile.

