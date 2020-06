Spaccio di droga e furto di elettricità, due arresti a Barcellona

Nascondevano 23 grammi di marijuana e sei piantine di cannabis indica. Due 26enni conviventi, A.A., e N.M., sono stati arrestati dai carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e coltivazione di sostanze psicotrope.

La droga, sottoposta a sequestro, è stata trovata durante una perquisizione domiciliare, effettuata con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Nicolosi.

I due devono anche rispondere di furto aggravato di energia elettrica perché i militari hanno anche riscontrato un allaccio abusivo di corrente elettrica. Come disposto dal Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima, mentre la donna è stata rimessa in libertà.

