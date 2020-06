Fuggì dopo l'eruzione, indagato un medico in servizio a Stromboli

Un medico in servizio a Stromboli, fuggito in seguito alla violenta eruzione del 3 luglio dello scorso anno, è indagato dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) con l’accusa di interruzione di pubblico servizio. I carabinieri hanno accertato che il sanitario della guardia medica subito dopo le forti esplosioni del cratere avrebbe abbandonato l’isola salendo sull'aliscafo diretto a Milazzo.

Numerosi isolani e vacanzieri si erano lamentati del fatto che recandosi nella sede della guardia medica non lo avevano trovato in servizio. Il legale del medico Gaetano Pino ha precisato «che a Stromboli era rimasta in servizio una collega per prestare soccorso ai feriti». I dirigenti dell’Asp 5 avviarono una indagine.

Il medico tornò il giorno dopo sull'isola ed oggi è regolarmente in servizio.

