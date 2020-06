Rifiuti, sequestrate 4 aree nei comuni dell'isola di Salina

I carabinieri hanno sequestrato a Salina quattro aree gestite dalla società «Ecoseib srl.», aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti indetta nell’Aro (Ambito di raccolta ottimale) dei comuni dell’isola (Santa Marina Salina, Leni e Malfa).

Le indagini avrebbero accertato diverse violazioni in materia ambientale. Le aree interessate dai sequestri, affidate in custodia giudiziale al responsabiledella società, sono ubicate a Leni in località Valdichiesa, a Malfa nei terreni dell’ex discarica e dell’ex pireria, e a Santa Marina Salina in località Portella. ANSA

